Зеленський відповів, чи довіряє він США в контексті мирних переговорів

У голови української держави запитали, чи довіряє він американцям під час мирних переговорів. Тому що Європа "не дуже".

Зеленський звернув увагу, що європейські чиновники мають різні думки щодо довіри до США. Зокрема, є проросійські європейці, які блокують допомогу Україні. При цьому є і проамериканські, які вірять Вашингтону.

"Америка сильний партнер. Президент Трамп (президент США Дональд Трамп - ред.) точно хоче завершити війну. І це факт. Так, у нього своє бачення. Ми тут живемо, бачимо деталі, нюанси, набагато глибше це сприймаємо, тому що це наша Батьківщина", - сказав президент.

Він також додав, що американська переговорна група дуже старається. Зокрема, це стосується зятя президента США Джареда Кушнера, який працює в парі зі спецпредставником Стівом Віткоффом.

"Я точно бачу, що вони хочуть, щоб війна завершилася. Це не гра з боку США... Усі хочуть, щоб війна завершилася, але для нас із вами важливо ще й як, на яких підставах. Щоб не було ризику повторення війни, тому що Росії ми не віримо. Такі деталі не дрібні для нас, тому ми хочемо відповіді на кожну таку деталь", - наголосив Зеленський.