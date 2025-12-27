Зеленский о выборах: Кремль будет добиваться голосования для украинцев в РФ и в оккупации

Кремль уже поставил задачу сделать все, чтобы украинцы, которые находятся в России и на оккупированных территориях Украины могли голосовать на предстоящих выборах президента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

"Утром у меня был доклад разведки, СВР. Россия уже поставила задачу сделать все, чтобы была возможность голосовать у украинцев, которые находятся на территории РФ, а также у тех украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины", - сказал Зеленский. По его словам, задача Кремля заключается в том, чтобы убедить всех, что на этих территориях проживает большое количество людей и они имеют право голосовать, а потом сказать, что Россия не признает этих выборов. "России все равно каким образом донести месседж о нелегитимности украинской власти. Россия сама является нелегитимной и поэтому будет давать месседжи о нелегитимности украинской власти", - отметил президент.