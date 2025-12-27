Зеленський про вибори: Кремль буде домагатися голосування для українців в РФ та в окупації

Кремль вже поставив завдання зробити все, щоб українці, які перебувають у Росії та на окупованих територіях України могли голосувати на майбутніх виборах президента.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.

"Зранку у мене була доповідь розвідки, СЗР. Росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати в українців, які знаходяться на території РФ, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України", - сказав Зеленський. За його словами, завдання Кремля полягає в тому, щоб переконати всіх, що на цих територіях проживає велика кількість людей і вони мають право голосувати, а потім сказати, що Росія не визнає цих виборів. "Росії все одно яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади. Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі щодо нелегітимності української влади", - зазначив президент.