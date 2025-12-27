Зеленський про вибори: Кремль буде домагатися голосування для українців в РФ та в окупації
Кремль вже поставив завдання зробити все, щоб українці, які перебувають у Росії та на окупованих територіях України могли голосувати на майбутніх виборах президента.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання журналістів.
"Зранку у мене була доповідь розвідки, СЗР. Росія вже поставила завдання зробити все, щоб була можливість голосувати в українців, які знаходяться на території РФ, а також у тих українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України", - сказав Зеленський.
За його словами, завдання Кремля полягає в тому, щоб переконати всіх, що на цих територіях проживає велика кількість людей і вони мають право голосувати, а потім сказати, що Росія не визнає цих виборів.
"Росії все одно яким чином донести меседж щодо нелегітимності української влади. Росія сама є нелегітимною і тому буде давати меседжі щодо нелегітимності української влади", - зазначив президент.
Президентські вибори в Україні
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив про готовність провести вибори за умови, що США та європейські партнери допоможуть з організацією.
Цьому передували слова президента США Дональда Трампа про те, що в Україні "настав час для президентських виборів". Також у драфті мирного плану є 18-й пункт, який передбачає Україна має провести вибори якомога швидше після підписання мирної угоди.
Раніше український лідер звернувся до народних депутатів із закликом напрацювати можливі варіанти змін до законів. 22 грудня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив про створення робочої групи, яка має оперативно опрацювати питання можливості проведення президентських виборів в умовах воєнного стану.
Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що новий закон про вибори в умовах війни буде одноразовим.
Тим часом Центральна виборча комісія відновила роботу автоматизованої системи "Державний реєстр виборців" у частині взаємодії з громадянами.
Нещодавно стало відомо, що у Раді вже почали роботу над законом про вибори. У робочій групі понад 60 осіб.
Більше про це - в матеріалі РБК-Україна "Вибори в Україні під час війни: що про це говорять і чи можливе голосування в "Дії".