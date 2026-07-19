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Зеленский поговорил с Драпатым и еще двумя командирами

15:37 19.07.2026 Вс
2 мин
О чем шла речь во время совещания и какие вопросы стали приоритетными?
aimg Мария Науменко
Зеленский поговорил с Драпатым и еще двумя командирами Фото: президент Украины Владимир Зеленский (flickr.com)
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Президент Владимир Зеленский продолжает общаться с командирами ВСУ. Сегодня разговоры охватили сразу несколько критически важных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента в Telegram.

Зеленский провел совещание с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба ВСУ Владимиром Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом.

Во время встречи командующий Объединенными силами доложил о ситуации на Сумском, Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. По словам президента, украинские подразделения продолжают эффективно уничтожать российских окупантов и не позволяют врагу реализовать поставленные задачи.

Отдельное внимание было уделено выполнению договоренностей с международными партнерами по оборонной поддержке Украины. Среди главных приоритетов определили усиление противовоздушной обороны и полное исполнение контрактов на производство всех типов беспилотников.

Также обсудили ситуацию в Александровском направлении, где активные боевые действия ведут подразделения Десантно-штурмовых войск.

"Цею объективную оценку ситуации, детальный разбор ключевых потребностей корпусов и бригад на направлениях, предложения по проблемным вопросам и восполнение дефицитов в снабжении. Не должны терять ни одного дня для защиты независимости Украины, наших позиций и людей", - подытожил глава государства.

В последние дни президент Владимир Зеленский проводит серию совещаний с военным командованием, посвященным ситуации на самых сложных участках фронта.

Кроме того, он анонсировал новые решения для армии после консультаций с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и эксминистром обороны Михаилом Федоровым. По словам президента, они будут касаться развития и обеспечения вооруженных сил.

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