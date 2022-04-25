Окупанти обстріляли місце проведення Великодньої служби у Василівці на Запоріжжі, - спікер ОВА

Російські окупанти обстріляли населений пункт Василівку Запорізької області, де в цей час проводили Великодню службу. Під удар потрапили місця, де було раніше анонсовано освячення пасок на свято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Запорізької обласної військової адміністрації Івана Ареф'єва .

"Близько 10:00 у Василівці почалися обстріли. Ракети, за словами місцевих, прилітали в ті місця, де днями анонсували освячення пасок, а сама атака почалася одразу із початком служби", - розповів полковник ЗСУ.

Зазначається, що окупанти при цьому почали поширювати брехливу інформацію про те, що це нібито українські воїни стріляють по мирному населенню.

Також спікер ОВА повідомив, що війська РФ намагаються зосередити зусилля в напрямку Гуляйполя і здійснюють нарощування системи управління і ППО.

"Продовжує здійснювати вогневий вплив по позиціях наших військ із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення. Завдає авіаційних ударів літаками оперативно-тактичної авіації", - йдеться в публікації.

При цьому Ареф'єв наголошує, що військові ЗСУ завдають рашистам втрат, а військовослужбовці Сил оборони Запорізького краю продовжують пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам.