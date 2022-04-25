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Обстріл Кременчука: ракети влучили в ТЕЦ і НПЗ, є загиблий та поранені

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Кременчук, Понеділок 25 квітня 2022 08:51
Обстріл Кременчука: ракети влучили в ТЕЦ і НПЗ, є загиблий та поранені Фото: по Кременчуку вчора вдарили ракетами (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

В результаті ракетного удару по Кременчуку 24 квітня постраждали місцеві теплоелектроцентраль і нафтопереробний завод. Також відомо про одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Полтавської обласної військової адміністрації Дмитра Луніна.

За його словами, вчора був найважчий обстріл Полтавської області. Дев'ять ракет влучили в Кременчуцьку ТЕЦ і НПЗ.

"На жаль, 1 людина загинула, 7 людей постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже у всіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", - зазначив Лунін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли місце проведення великодньої служби у Василівці Запорізької області.

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