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У нас є підприємства, які можуть виробляти вакцину від COVID-19, - Зеленський

Миколаїв, П'ятниця 21 серпня 2020 11:13
У нас є підприємства, які можуть виробляти вакцину від COVID-19, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко, Маріанна Присяжнюк

Україна веде переговори з країнами-розробниками для поставки вакцини

В Україні є ряд лабораторій, які готові масово виробляти вакцину від коронавірусу. Це стане можливим, якщо будуть досягнуті домовленості про постачання.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час візиту в Миколаївську область, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами, зараз Міністерство охорони здоров'я'я веде переговори з країнами, які є розробниками вакцини, для її поставки в Україну.

"Технічно у нас ніякі вакцини ми не могли робити. До медиків вчених - немає питань. Вони молодці. Не було ніяких лабораторій для виробництва вакцин. Зараз у нас вже є кілька підприємств, які готові масово виробляти. І ми розмовляємо вже з деякими країнами. Якщо нам вдасться домовитися з країнами, ми готові її масово виробляти", - сказав Зеленський.

Він додав, що зараз ведуться переговори з країнами, які займаються винаходом вакцини.

Крім того, Зеленський додав, що виробництво вакцини в Україні покриє, як внутрішні потреби, так і забезпечить потреби та інших країн.

Нагадаємо, минулого тижня Єврокомісія уклала першу угоду про закупівлю 300 млн доз вакцини від коронавірусу.

Також повідомлялося, що після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.

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