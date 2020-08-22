ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Черговий антирекорд: в Україні за добу 2328 нових випадків COVID-19

Україна, Субота 22 серпня 2020 09:16
Черговий антирекорд: в Україні за добу 2328 нових випадків COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

При цьому 657 осіб одужали

В Україні за останню добу підтвердили 2328 нових випадків коронавірусної хвороби, що є новим антирекордом. Найбільше нових випадків у Харківській, Одеській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

Про це свідчать дані Рада нацбезпеки та оборони.

Так, в країні за час пандемії виявили 102 971 випадок COVID-19. Побороли хвороба вже 51 735 осіб, з яких 657 - за останні 24 години.

Померли від коронавірусу 2 244 осіб, у тому числі 37 - за вчора.

Найбільше нових випадків у Харківській (291), Одеській (210), Чернівецькій (208) та Тернопільській (206) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінздоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих коронавірусом.

Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавірусу завершиться менш ніж за два роки: у ВООЗ вважають, що при великих зв'язках вірус поширюється швидше, однак у світі є технології, щоб його зупинити.

Крім цього, ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України РНБОкарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся