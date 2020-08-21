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У ВООЗ назвали терміни завершення пандемії COVID-19

П'ятниця 21 серпня 2020 20:00
У ВООЗ назвали терміни завершення пандемії COVID-19
Фото: Тедрос Аданом Гебрейесус (flickr.com/shotatlife)
Автор: РБК-Україна

В Організації вважають, що при великих зв'язках вірус розповсюджується швидше

Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавіруса завершиться менш ніж за два роки. У ВООЗ вважають, що при великих зв'язках вірус поширюється швидше, однак у світі є технології, щоб його зупинити.

Про це заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.

"У нас є недолік у вигляді глобалізації й більшого взаємозв'язку, але є і перевага в технологіях. Так що ми сподіваємося завершити цю пандемію менш ніж за два роки", - заявив він.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавіруса пандемією 11 березня поточного року.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини від COVID-19.

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