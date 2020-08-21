У ВООЗ назвали терміни завершення пандемії COVID-19

В Організації вважають, що при великих зв'язках вірус розповсюджується швидше
Всесвітня організація охорони здоров'я розраховує, що пандемія коронавіруса завершиться менш ніж за два роки. У ВООЗ вважають, що при великих зв'язках вірус поширюється швидше, однак у світі є технології, щоб його зупинити.
Про це заявив генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус під час брифінгу.
"У нас є недолік у вигляді глобалізації й більшого взаємозв'язку, але є і перевага в технологіях. Так що ми сподіваємося завершити цю пандемію менш ніж за два роки", - заявив він.
Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавіруса пандемією 11 березня поточного року.
Раніше повідомлялося, що ВООЗ закликає до рівномірного розподілу вакцини від COVID-19.