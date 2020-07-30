Україна отримає від ВООЗ вакцину від коронавірусу для 20% населення, - Ляшко

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Зараз у світі клінічно досліджують 25 вакцин

Україна бере участь у програмі Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з глобального доступу до вакцини від коронавірусу. Після появи вакцини Україна повинна буде отримати дози для 20% населення країни.

Про це написав в Facebook головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що на сьогодні у світі на етапі доклінічних досліджень знаходяться 139 вакцин. Клінічні випробування почалися для 25 препаратів, з яких 6 максимально наблизилися до практичного застосування.

"Завдяки цій співпраці Україна отримає вакцину в обсягах, що покриє 20% населення (траншами), за доступною ціною або безкоштовно, що дозволить зменшити навантаження на бюджет для імунізації інших груп високого ризику", - написав Ляшко.

При цьому головний санлікар зазначив, що поки складно спрогнозувати, якою саме буде вакцина, як за типом, так і за способом та кількості введень.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна бути однією з перших, хто отримає вакцину від коронавіруса.

Раніше Ляшко повідомляв, що Україна не буде розробляти власну вакцину від COVID-19, так як в країні немає необхідного обладнання.