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Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ

Новини » Політика    22.05.2019 - 12:34
Зеленський призначив Баканова першим заступником голови СБУ
Фото: Іван Баканов (УНІАН)

Указ про призначення оприлюднений 22 травня

Президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України (СБУ). Про це йдеться на сайті президента.

Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено 22 травня. 

"Призначити Баканова Івана Геннадійовича першим заступником Голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться в тексті указу. 

Зазначимо, у команді Зеленського під час виборчої гонки Баканов був головою партії "Слуга народу"

Нагадаємо, вчора, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Крім того, Зеленський призначив Михайла Федорова і Руслана Стефанчука радниками президента. 

Раніше РБК-Україна писало, що кандидатуру Олександра Данилюка розглядають на посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). 

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