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Зеленський звільнив головного слідчого СБУ

Новини » Політика    31.05.2019 - 11:14
Зеленський звільнив головного слідчого СБУ
Фото: Григорій Остафійчук (Уніан)

Зеленський підписав указ про звільнення Григорія Остафійчука

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Григорія Остафійчука з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Відповідний указ був оприлюднений 31 травня.

"Звільнити Остафійчука Григорія Володимировича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - йдеться в указі №341/2019.

Зеленський звільнив головного слідчого СБУНагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки України. Відповідний указ №316/2019 на сайті президента оприлюднено 22 травня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський призначив Максима Донця головою Служби безпеки президента. Відповідний указ був оприлюднений 29 травня.

Крім того, указом №336/2019 президент призначив В'ячеслава Штучного першим заступником голови Управління державної охорони України. Штучний був директором Інституту Управління державної охорони України КНУ ім. Тараса Шевченка.

Раніше президент Володимир Зеленський видав указ про призначення підполковника Олексія Оцерклевича начальником Управління державної охорони. Оцерклевич був учасником бойових дій на сході України. Президент отримав рекомендації щодо кандидатури Оцерклевича від нинішніх офіцерів, а також ветеранів, волонтерів та журналістів.

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