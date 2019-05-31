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Зеленський звільнив ще одного керівника СБУ

Новини » Політика    31.05.2019 - 15:48
Зеленський звільнив ще одного керівника СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Віталія Малікова

Президент Володимир Зеленський звільнив першого заступника глави Служби безпеки України Віталія Малікова. Відповідний документ опубліковано на сайті президента.

На президентському сайті з'явилися два укази про звільнення Малікова з посади першого заступника голови СБУ, а також про звільнення його від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив головного слідчого СБУ Григорія Остафійчука.

Відзначимо, сьогодні президент також затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони. До нього увійшли перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов, глава Адміністрації президента Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступники голови АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, а також начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Зеленський також своїм указом виключив зі складу РНБО колишнього главу АП Ігоря Райнина, екс-секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-начальника Генштабу Віктора Муженка і міністра інформаційної політики Юрія Стеця.

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Новини України Володимир ЗеленськийСлужба безпеки України
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