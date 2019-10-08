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Двоє членів НКРЕКП пішли у відставку

Новини » Суспільство    08.10.2019 - 16:14
Двоє членів НКРЕКП пішли у відставку
Ілюстративне фото (НКРЕКП)

Олександр Формагей і Євген Магльований вирішили вийти зі складу комісії

Члени Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг України (НКРЕКП) Олександр Формагей і Євген Магльований вирішили вийти зі складу комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Формагея в Facebook.

Формагей заявив, що таким чином вони "надають можливість президенту України Володимиру Зеленському перезавантажити регуляторний орган новими людьми та ідеями".

"Друзі, хочемо повідомити вам, що ми з Євгеном вирішили піти з комісії, щоб надати можливість президенту України перезавантажити регуляторний орган новими людьми та ідеями. Хочемо подякувати всім за спільну роботу і підтримку. Сподіваємося, що регулятор збереже свій незалежний статус у новому законі. Своє майбутнє поки пов'язуємо з навчанням", - написав Формагей.

Крім цього він пояснив, що оскільки після їх відставки кворум буде втрачений, на засіданні регулятора можуть тимчасово призначити членів комісії на 3 місяці.

Двоє членів НКРЕКП пішли у відставку

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-главі НКРЕКП Дмитру Вовку. Його і ще п'ятьох осіб підозрюють у скоєнні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нанесено 18,87 млрд гривень збитків.

РБК-Україна також писало, що Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжним заходом для колишнього глави НКРЕКП Дмитра Вовка тримання під вартою.

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