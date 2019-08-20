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Суд не став заочно заарештовувати екс-главу НКРЕКП Вовка

Новини » Суспільство    20.08.2019 - 15:36
Суд не став заочно заарештовувати екс-главу НКРЕКП Вовка
Фото: Дмитро Вовк (uacrisis.org)

Таке рішення було прийнято 20 серпня

Солом'янський районний суд міста Києва відмовився заочно заарештовувати колишнього главу НКРЕКП Дмитра Вовка, причетному до введення так званої формули "Роттердам+". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і діло".

Як повідомляється, таке рішення було прийнято сьогодні, 20 серпня, слідчим суддею Оленою Куровой.

На засіданні прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко просив суд розглядати клопотання відсутність у підозрюваного. Він повідомив, що за даними Державної прикордонної служби України, Вовк 30 квітня виїхав в Брюссель і не повертався.

Також, за словами прокурора, постанова про міжнародний розшук екс-голови Національної комісії направлено в Інтерпол. Як зазначив прокурор, існують ризики перешкоджання слідства з боку Вовка, зокрема, укриття від слідства. У зв'язку з цим, він просив суд взяти екс-главу НКРЕКП під заочну варту.

У той же час, адвокат підозрюваного Одинець Ірина зазначила, що її клієнт не ховається і знаходиться на навчанні в Гарварді. Також вона подала в суд клопотання про відсутність у Вовка статусу підозрюваного.

Вивчивши клопотання, суддя відмовила у задоволенні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру екс-главі НКРЕКП Дмитра Вовка. Його і ще п'ятьох осіб підозрюють у скоєнні дій, в результаті яких споживачам електроенергії нанесено 18,87 млрд гривень збитків.

Крім того, директор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що фігурантів справи "Роттердам+" можуть оголосити в розшук.

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