У Зеленського оголосили конкурс на посади голів РДА в 6 областях

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Конкурс оголошено у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях

Команда президента України Володимира Зеленського в онлайн-проекті LIFT оголосила конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у шести областях. Про це передає РБК-Україна із посиланням на оголошення "Команди Зеленського" у Facebook.

Вакансії на голів РДА відкриті у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях. Зазначається, що конкурс є відкритим.

Також повідомляється, що аналогічним чином було знайдено фахівців на державні посади у Херсонській області.

Нові вакансії у LIFT! Ми вже провели величезну роботу для пошуків крутих спеціалістів у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, тож ми знову починаємо відкритий конкурс на посади голів РДА! Шукаємо розумних та цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях: Голови районних державних адміністрацій Львівської області: https://lift.net.ua/vacancy/lvivrda Голови районних державних адміністрацій Луганської області: https://lift.net.ua/vacancy/luganskrda Голови районних державних адміністрацій Закарпатської області: https://lift.net.ua/vacancy/zakarpattyarda Голови районних державних адміністрацій Івано-Франківської області: https://lift.net.ua/vacancy/ivano_frankivskrda Голови районних державних адміністрацій Житомирської області: https://lift.net.ua/vacancy/zhytomyrrda Голови районних державних адміністрацій Донецької області: https://lift.net.ua/vacancy/donetskrda Приєднуйтесь до команди президента та створюйте країну своєї мрії! Опубліковано Команда Зеленського Неділя, 18 серпня 2019 р.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у Донецькій області звільнив з посад голів семи районних державних адміністрацій. Ще 11 голів РДА були звільнені у Львівській області. Відповідні укази про звільнення загалов 18 чиновників були оприлюднені 12 серпня на сайті президента.