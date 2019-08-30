Зеленський звільнив 16 голів РДА в Дніпропетровській області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Розпорядження оприлюднені 30 серпня
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення 16 голів районних міських адміністрацій у Дніпропетровській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідні розпорядження були оприлюднені 30 серпня. Причиною звільнення вказане "закінченням строку повноважень президента України". Так, було звільнено:
- Р.Буленка з посади голови Царичанської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- В.Хведчука з посади голови Томаківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- А.Кисіль з посади голови Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- І.Хрипка з посади голови Солонянської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- С.Саламаху з посади голови П'ятихатської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- А.Столбченка з посади голови Петриківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- С.Максимчука з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- В.Гребцова з посади голови Межівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- В.Зражевського з посади голови Магдалинівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- С.Нагайченка з посади голови Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- О.Гапіча з посади голови Криничанської районної державної Дніпропетровської області;
- С.Сусловича з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- О.Ковальчука з посади голови Верхньодніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- С.Турченюка з посади голови Васильківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;
- О.Харченка з посади голови Апостолівської районної державної адміністрації Дніпропетровської області.
Крім того, 30 серпня оприлюднене розпорядження про поновлення на посаді голови Кагарлицької районної державної адміністрації Київської області В.Коляди.
РБК-Україна писало, що Зеленський 119 серпня підписав розпорядження про звільнення 14 голів районних міських адміністрацій у Миколаївській та Черкаській областях.
Раніше команда президента України Володимира Зеленського в онлайн-проекті LIFT оголосила конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у шести областях.