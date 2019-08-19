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Зеленський звільнив в.о. голови Миколаївської ОДА

Новини » Політика    19.08.2019 - 19:24
Зеленський звільнив в.о. голови Миколаївської ОДА
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ був оприлюднений 19 серпня

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення виконуючого обов'язки голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у понеділок, 19 серпня.

"Звільнити Боня В'ячеслава Валентиновича від тимчасового виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №603/2019.

Зеленський звільнив в.о. голови Миколаївської ОДАНагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський запропонував в. про. голови Миколаївської ОДА В'ячеславу Боню написати заяву про відставку. На запитання одного з журналістів Бонь про те, що він раніше заявляв про небажання працювати з Зеленським, в. о. голови ОДА відповів: "Я сказав, що не планую".

Крім того, 11 червня президент Володимир Зеленський призначив тимчасово виконуючих обов'язки голів 12 обласних державних адміністрацій замість звільнених напередодні керівників. Зокрема Зеленський призначив головою Миколаївської ОДА В'ячеслава Боня.

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