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Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача ЗСУ

Новини » Політика     28.03.2020 - 13:35
Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача ЗСУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

На цю посаду раніше був призначений Руслан Хомчак

Президент України Володимир Зеленський затвердив повноваження головнокомандувача Збройними силами України. Про це йдеться в указі президента №123/2020, розміщеному на сайті Офісу президента.

Згідно з указом, головнокомандувач ЗСУ здійснює наступні завдання:

  • безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України;
  • здійснює управління застосуванням Збройних Сил України, а також переданих у його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;
  • визначає комплект боєздатних сил і засобів Збройних сил України для передачі його Командувача об'єднаних сил;
  • організує підтримання можливостей для застосування Збройних сил України, а також переданих у його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;
  • здійснює контроль готовності Збройних сил України, а також сил та засобів інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування для виконання завдань оборони держави;
  • організує контроль стану забезпечення Збройних сил України військовою технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами;
  • звітує перед президентом України та міністром оборони України з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами та засобами, а також підтримання можливостей цих сил і засобів до застосування;
  • затверджує розроблені підпорядкованими органами військового управління документи (доктрини, установки, стандарти і тп.) з питань розвитку та забезпечення видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України, а також погоджує документи з питань розвитку інших складових сил оборони в частині, що стосується набуття необхідних можливостей для виконання завдань оборони держави;
  • затверджує документи (доктрини, настанови, стандарти тощо.) з питань застосування Збройних сил України та інших складових сил оборони при виконанні завдань оборони держави;
  • організує спільну підготовку Збройних сил України та інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування, для набуття ними необхідних об'єднаних сил до виконання завдань оборони держави;
  • організовує розробку і подання на затвердження Стратегічного замислу застосування 3бройних сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії та Стратегічного плану застосування Збройних сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;
  • видає з питань, що належать до його компетенції, обов'язкові для виконання у Збройних силах України та інших складових сил оборони накази та директиви;
  • затверджує положення про командування видів, окремих родів військ (сил) Збройних сил України;
  • встановлює в установленому порядку почесні нагрудні знаки головнокомандувача Збройних сил України та нагороду ними військовослужбовців, працівників Збройних сил України та інших осіб;
  • вносить в установленому порядку клопотання про нагородження військовослужбовців, працівників Збройних сил України та інших осіб державними нагородами України та заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;
  • виконує інші повноваження відповідно до законів України та виданих на їх основі нормативно-правових актів

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, раніше Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройними силами України. Разом з тим Хомчак був звільнений з посади начальника Генерального штабу.

Начальником Генерального штабу ЗСУ став Сергій Корнійчук. Згідно з текстом документа, Корнійчук призначений на посаду 27 березня.

Зеленський призначив Хомчака головнокомандувачем ЗСУ Наєва призначено командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
Новини України Володимир ЗеленськийЗбройні сили України
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