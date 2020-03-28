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Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего ВСУ

Новости » Политика     28.03.2020 - 13:35
Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего ВСУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

На эту должность ранее был назначен Руслан Хомчак

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил полномочия главнокомандующего Вооруженными силами Украины. Об этом говорится в указе президента №123/2020, размещенном на сайте Офиса президента.

Согласно указу, главнокомандующий ВСУ осуществляет следующие задачи:

  • непосредственное военное руководство Вооруженными силами Украины;
  • осуществляет управление применением Вооруженных Сил Украины, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны;
  • определяет комплект боеспособных сил и средств Вооруженных сил Украины для передачи его Командующему объединенных сил;
  • организует поддержания возможностей для применения Вооруженных сил Украины, а также переданных в его подчинение сил и средств других составляющих сил обороны;
  • осуществляет контроль готовности Вооруженных сил Украины, а также сил и средств других составляющих сил обороны, которые спланированы для передачи в его подчинение для выполнения задач обороны государства;
  • организует контроль состояния обеспечения Вооруженных Сил Украины военной техникой, вооружением и другими имуществом и ресурсами;
  • отчитывается перед президентом Украины и министром обороны Украины по вопросам достижения военно-стратегических целей в сфере обороны военными силами и средствами, а также поддержания возможностей этих сил и средств к применению;
  • утверждает разработанные подчиненными органами военного управления документы (доктрины, установки, стандарты и т.п.) по вопросам развития и обеспечения видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины, а также согласовывает документы по вопросам развития других составляющих сил обороны в части, касающейся вступления необходимых возможностей для выполнения задач обороны государства;
  • утверждает документы (доктрины, установки, стандарты и т.п.) по вопросам применения Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны при выполнении задач обороны государства;
  • организует совместную подготовку Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, которые спланированы для передачи в его подчинение, для приобретения ими необходимых объединенных сил к выполнению задач обороны государства;
  • организует разработку и представление на утверждение Стратегического замысла применения Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны с отпора вооруженной агрессии и Стратегического плана применения Вооруженных сил Украины, других составляющих сил обороны с отпора вооруженной агрессии;
  • выдает по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для исполнения в Вооруженных силах Украины и других составляющих сил обороны приказы и директивы;
  • утверждает положение о командовании видов, отдельных родов войск (сил) Вооруженных сил Украины;
  • устанавливает в установленном порядке почетные нагрудные знаки главнокомандующего Вооруженных сил Украины и награду ними военнослужащих, работников Вооруженных сил Украины и других лиц;
  • вносит в установленном порядке ходатайства о награждении военнослужащих, работников Вооруженных сил Украины и других лиц государственными наградами Украины и поощрительными отличиями Министерства обороны Украины;
  • выполняет другие полномочия в соответствии с законами Украины и выданных на их основе нормативно-правовых актов.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее Зеленский назначил Руслана Хомчака главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Вместе с тем Хомчак был уволен с должности начальника Генерального штаба.

Начальником Генерального штаба ВСУ стал Сергей Корнийчук. Согласно тексту документа, Корнийчук назначен на должность 27 марта.

Зеленский назначил Хомчака главнокомандующим ВСУ Наев назначен командующим Объединенных сил ВСУ
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