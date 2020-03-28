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Зеленський призначив Хомчака головнокомандувачем ЗСУ

Новини » Політика     28.03.2020 - 12:57
Зеленський призначив Хомчака головнокомандувачем ЗСУ
Фото: Руслан Хомчак (УНІАН)

Разом з тим Хомчак був звільнений з посади начальника Генерального штабу

У суботу, 28 березня, президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака головнокомандувачем Збройними силами України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Так, в указі президента №124/2020 йдеться про призначення Хомчака на відповідну посаду.

"Призначити Хомчака Руслана Борисовича Головнокомандувачем Збройних Сил України", - йдеться в указі.

Разом з тим Хомчак був звільнений з посади начальника Генерального штабу.

"Звільнити Хомчака Руслана Борисовича з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України", - йдеться в указі №124/2020.

Нагадаємо, 21 травня минулого року президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Муженка з посади начальника Генерального штабу - Головнокомандувача Збройних сил України. На його місце був призначений Руслан Хомчак.

Відзначимо, в лютому в ЗМІ з'явилася інформація про відставку Хомчака з посади начальника Генерального штабу, однак в Офісі президента цю інформацію назвали фейком.

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Новини України Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниРуслан Хомчак
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