Зеленський допускає розпуск Ради у разі перемоги на виборах

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський зазначив, що "буде думати" над розпуском Ради

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський в разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський зазначив, що просто може не встигнути розпустити Верховну раду до осінніх виборів.

"Ви ж розумієте, що є певні законодавчі терміни...Я боюся, що я не встигну. Я ламати закон не буду, порушувати закон не буду. Якщо ми встигнемо у строки за шість місяців до наступних виборів, коли ми маємо право розпустити парламент... Будемо думати, так. Але ви ж розумієте, що нам це (розпуск нинішнього складу Ради, - ред.) вигідно", - підкреслив він.

Він також припустив, що чинний президент Петро Порошенко в разі поразки на виборах міг би піти з політики.

"Знаєте, він сьогодні найголовніший лідер, і він в опозиції до народу України. Ось це найстрашніше, що є. Я б на його місці...після такої феєричної відповіді суспільства щодо довіри до президента, пішов би з політики. Він людина забезпечена, він людина багата, він може забрати з собою в пам'яті ті заслуги, які він зробив для України", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, до цього речник штабу Зеленського Дмитро Разумков зазначив, що в разі перемоги новий президент щодо парламенту "не буде вибудовувати закони під себе і намагатися ними маніпулювати".

У той же час чинний президент Петро Порошенко заявив, що на сьогодні конституційних підстав для припинення повноважень парламенту не існує.