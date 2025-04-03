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Зеленский уверен, что Украина получит "инфраструктуру поддержки" западных армий

Киев, Четверг 03 апреля 2025 17:04
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Зеленский уверен, что Украина получит "инфраструктуру поддержки" западных армий Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Западные армии могут обеспечить "поддержку" Украины в момент завершения войны или даже после начала прекращения огня с Россией.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговской области.

Глава государства подчеркнул важность того, чтобы Украина получила такие гарантии безопасности, которые были бы сопоставимы с членством в НАТО, пока страна не стала частью Альянса. Речь о контингенте и усилиях партнеров, на которых Украина может "реально рассчитывать".

Зеленский напомнил, что есть несколько стран, которые выражают готовность к усилению Украины.

"Было несколько встреч, мы говорим и о флоте и об авиации, и даже самый сложный момент, который есть сегодня, это сухопутный компонент других партнеров на нашей земле. Мы все равно, я уверен, будем иметь ту или иную инфраструктуру поддержки западных армий в момент окончания войны, а может даже посередине, мы этот (вопрос - ред.) поднимаем", - добавил президент.

Он отметил, что такая "инфраструктура поддержки" после прекращения огня дала бы уверенность, что все идет к соглашению о завершении войны и о справедливом мире.

"До справедливого мира мы все равно придем. У нас есть много разных документов на работу, но важно, чтобы мы были сильными за столом переговоров", - подчеркнул Зеленский.

Отправка контингента в Украину

Напомним, Британия и Франция организовали так называемую "коалицию решительных". В нее входят страны, которые могли бы отправить свои войска в Украину, а также те государства, которые могут заняться поддержкой такой миссии.

Пока конкретных договоренностей об отправке сухопутных войск в Украину нет.

Очередная встреча "коалиции решительных" пройдет 10 апреля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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