Зеленський упевнений, що Україна отримає "інфраструктуру підтримки" західних армій

Західні армії можуть забезпечити підтримку України в момент завершення війни або навіть після початку припинення вогню з Росією.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівської області.

Глава держави наголосив на важливості того, щоб Україна отримала такі гарантії безпеки, які були б співставні з членством у НАТО, поки країна не стала частиною Альянсу. Йдеться про контингент і зусилля партнерів, на яких Україна може "реально розраховувати".

Зеленський нагадав, що є кілька країн, які висловлюють готовність до посилення України.

"Було кілька зустрічей, ми говоримо і про флот, і про авіацію, і навіть найскладніший момент, який є сьогодні, це сухопутний компонент інших партнерів на нашій землі. Ми все одно, я впевнений, матимемо ту чи іншу інфраструктуру підтримки західних армій у момент закінчення війни, а може навіть посередині, ми це (питання - ред.) порушуємо", - додав президент.

Він зазначив, що така "інфраструктура підтримки" після припинення вогню дала б упевненість, що все йде до угоди про завершення війни і про справедливий мир.

"До справедливого миру ми все одно прийдемо. У нас є багато різних документів на роботу, але важливо, щоб ми були сильними за столом переговорів", - наголосив Зеленський.