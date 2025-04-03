Зеленський упевнений, що Україна отримає "інфраструктуру підтримки" західних армій
Західні армії можуть забезпечити підтримку України в момент завершення війни або навіть після початку припинення вогню з Росією.
Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівської області.
Глава держави наголосив на важливості того, щоб Україна отримала такі гарантії безпеки, які були б співставні з членством у НАТО, поки країна не стала частиною Альянсу. Йдеться про контингент і зусилля партнерів, на яких Україна може "реально розраховувати".
Зеленський нагадав, що є кілька країн, які висловлюють готовність до посилення України.
"Було кілька зустрічей, ми говоримо і про флот, і про авіацію, і навіть найскладніший момент, який є сьогодні, це сухопутний компонент інших партнерів на нашій землі. Ми все одно, я впевнений, матимемо ту чи іншу інфраструктуру підтримки західних армій у момент закінчення війни, а може навіть посередині, ми це (питання - ред.) порушуємо", - додав президент.
Він зазначив, що така "інфраструктура підтримки" після припинення вогню дала б упевненість, що все йде до угоди про завершення війни і про справедливий мир.
"До справедливого миру ми все одно прийдемо. У нас є багато різних документів на роботу, але важливо, щоб ми були сильними за столом переговорів", - наголосив Зеленський.
Відправлення контингенту в Україну
Нагадаємо, Британія і Франція організували так звану "коаліцію рішучих". До неї входять країни, які могли б відправити свої війська в Україну, а також ті держави, які можуть зайнятися підтримкою такої місії.
Поки що конкретних домовленостей про відправлення сухопутних військ в Україну немає.
Чергова зустріч "коаліції рішучих" відбудеться 10 квітня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
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