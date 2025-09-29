Зеленський: Україна повинна приєднатися до ЄС і вона це зробить

Україна має приєднатись до Європейського Союзу. Для цього робиться все необхідне.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на Варшавському форумі з безпеки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Україна повинна приєднатися до ЄС і вона це зробить", - заявив Зеленський

За його словами, для цього робиться все необхідне.

"Важливо, щоб вступ України не затримувався через національну політику тієї чи іншої країни. Мова не йде про те, що ми вже пережили в історії. Мова йде про те, чого ми всі повинні уникати, а саме – будь-якої залежності від Росії" - зазначив він, натякаючи на Угорщину.

Процес вступу України в ЄС

Україна подала заявку на членство в Європейському Союзі через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

У грудні 2023 року Європейська Рада ухвалила рішення про старт переговорів про вступ України в ЄС.