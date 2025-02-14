Начнется с прекращения огня: госсекретарь США назвал этапы мирной сделки по Украине

США намерены добиться мирной сделки по Украине. Не исключено, что она будет реализована в несколько этапов.

По его словам, президент США Дональд Трамп хочет прекращения войны России и Украины. "Он не ищет просто паузы. Он хочет, чтобы она закончилась, и это будет тяжело, и это придется делать поэтапно", - заявил он.

Рубио допустил, что все начнется с прекращения огня. "Это не было согласовано, даже не обсуждалось, но я просто говорю об этом. А затем открытие таких вещей, как коридоры для оказания помощи и обеспечение того, чтобы обе стороны не атаковали энергетическую инфраструктуру", - сказал он.

Рубио считает, что мирная сделка не будет заключена без Дональда Трампа, поскольку президент США единственный в мире, кто может организовать что-то подобное. "Но это должны быть глобальные усилия. Это не только мы, это - не только Европа или НАТО. Я имею в виду, что страны по всему миру должны будут участвовать", - добавил он.

Госсекретарь заявил, что Европа должна будет предоставить прочные гарантии безопасности для Украины. "Это должны быть европейцы, которые должны быть готовы активизироваться и сделать это. Но есть много деликатных вопросов, о которых нужно поговорить: территориальные претензии, контроль над вооружениями и тому подобное, языковые и культурные вопросы, все это нужно будет проработать", - сказал он.

Рубио отметил, что США заинтересованы в долгосрочной независимости Украины. "И это должно быть основано на текущих экономических интересах, будь то возможность - надеюсь, у нас скоро появятся новости об этом - возможность партнерства с Украиной, совместного предприятия или чего-то подобного, ради их прав на полезные ископаемые, всех природных ресурсов, которые у них есть, и часть этих денег вернется, чтобы выплатить налогоплательщикам США миллиарды долларов, которые были потрачены там, а часть будет реинвестирована обратно в Украину, чтобы восстановить все разрушения, которые там произошли - их инфраструктуру и тому подобное", - рассказал он.

Встреча в Мюнхене

Госсекретарь США сообщил, что встретиться в Мюнхене с президентом Владимиром Зеленским. Также во встрече будет участвовать вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"И в какой-то момент нам придется взаимодействовать с российскими коллегами. Мы не говорили с русскими почти два с половиной года, поэтому я думаю, что вчерашний звонок президента Владимиру Путину был первым звонком президента Владимиру Путину за два с половиной года, так что нам придется поработать над восстановлением линий связи", - сказал он.

По его словам, русские должны определить людей, которые будут участвовать с их стороны. "и, очевидно, мы будем говорить с Украиной, и мы будем говорить со всеми нашими союзниками и партнерами в Европе и по всему миру по этому поводу. Они будут участвовать во всем этом", - добавил Рубио.

По его словам, словам, "вчерашний день был посвящен подтверждению того, что и Путин, и Зеленский хотят положить конец войне, а теперь речь идет о попытках выяснить, как этого добиться".

Рубио рассказал о разговоре Трампа с Зеленским. "Он говорил с ним около 45 минут. И, кстати, как - люди говорят, посмотрите, насколько это было короче. Разница в том, что с Путиным у вас есть эти переводчики, и это просто занимает целую вечность туда и обратно. Зеленский свободно говорит по-английски, и они могут общаться и общаться более напрямую, и все происходит намного быстрее", - добавил он.

Мирные переговоры

Напомним, первая встреча представителей США, Украины и Росси должна пройти на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля.

Кроме того, Трамп заявил, что представители США, Украины и России на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в итоге будет заключена мирная сделка, которая шокирует многих людей.