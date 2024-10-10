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Зеленский: Украина будет в Евросоюзе быстрее, чем прогнозируется

Четверг 10 октября 2024 22:04
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Зеленский: Украина будет в Евросоюзе быстрее, чем прогнозируется Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина рассчитывает стать членом Европейского Союза в более короткие сроки, чем прогнозируется. Для этого необходима упорность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в документальном фильме о западном направлении для Украины, который транслировали в эфире телемарафона.

Глава государства рассказал, что когда Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС у него была встреча со всеми лидерами стран-членов. Тогда большинство предупреждало, что "от кандидатства до переговоров - 6-8 лет, а от переговоров до членства в ЕС может пройти 10 лет".

"Мы пройдем все эти этапы, я уверен, и будем в ЕС быстрее, чем прогнозируется. Если мы будем продолжать так же, так же бежать, быть настойчивыми", - отметил президент.

Он обратил внимание, что в Украине проголосовали такое количество законов, "которое страны ЕС проходили годами" из-за споров и борьбы за власть. А в Украине такой этап "не заметили", его "пробежали".

Вступление Украины в ЕС

Напомним, 25 июня Украина официально начала переговоры о вступлении в Евросоюз. Соответствующее решение лидеры стран-членов блока поддержали еще в конце 2023 года.

Теперь Украина должна внедрять реформы, чтобы соответствовать критериям членства в ЕС.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отмечала, что Украина может вступить в Евросоюз быстрее, чем другие страны. Но, по ее мнению, реалистичная дата - это только 2030 год.

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Владимир Зеленский Евросоюз Вступление в ЕС
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