Зеленський: Україна буде в Євросоюзі швидше, ніж прогнозується
Україна розраховує стати членом Європейського Союзу у більш короткий термін, ніж прогнозується. Для цього необхідна наполегливість.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у документальному фільмі про західний напрямок для України, який транслювали в ефірі телемарафону.
Глава держави розповів, що коли Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС, у нього була зустріч з усіма лідерами країн-членів. Тоді більшість попереджала, що "від кандидатства до переговорів - 6-8 років, а від переговорів до членства в ЄС може пройти 10 років".
"Ми пройдемо всі ці етапи, я впевнений, і будемо в ЄС швидше, ніж прогнозується. Якщо ми продовжуватимемо так само, так само бігти, бути наполегливими", - зазначив президент.
Він звернув увагу, що в Україні проголосували таку кількість законів, "яку країни ЄС проходили роками" через суперечки та боротьбу за владу. А в Україні такий етап "не помітили", його "пробігли".
Вступ України до ЄС
Нагадаємо, 25 червня Україна офіційно розпочала переговори про вступ до Євросоюзу. Відповідне рішення лідери країн-членів блоку підтримали ще наприкінці 2023 року.
Тепер Україна має запроваджувати реформи, щоб відповідати критеріям членства у ЄС.
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова зазначала, що Україна може вступити до Євросоюзу швидше, ніж інші країни. Але, на її думку, реалістична дата - це лише 2030 рік.
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