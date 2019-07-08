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Зеленський: Україні може не знадобитися наступний саміт з ЄС

Новини » Політика    08.07.2019 - 16:58
Зеленський: Україні може не знадобитися наступний саміт з ЄС
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

За словами президента, Україна стане невід'ємною частиною Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного саміту Україна - Європейський союз може не знадобиться. Про це глава держави заявив на брифінгу в ході саміту Україна-ЄС, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, Україна стане невід'ємною частиною Європи.

"Це перший саміт для мене особисто. Кажуть, що новачкам щастить, я і моя команда маємо намір діяти швидко і ефективно. Можливо, 22 саміт нам не знадобиться, тому що Україна вже буде невід'ємною частиною Європи", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочався XXI саміт Україна-Європейський союз. В ході заходу президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск, а також голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проведуть зустріч і візьмуть участь у пленарному засіданні саміту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що головувати на саміті будуть президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Крім того, на саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Російської Федерації. В остаточному документі XXI саміту "Україна - ЄС" враховано до 99% побажань України.

Також представник України при Європейському союзі Микола Точицький заявив, що під час саміту Україна-ЄС буде підписано 5 документів. Також він зазначив, що ЄС обіцяє зробити все для звільнення українських моряків.

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