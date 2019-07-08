ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На саміті Україна-ЄС буде підписано 5 документів

Новини » Політика    08.07.2019 - 10:48
На саміті Україна-ЄС буде підписано 5 документів
Фото: Микола Точицький (open.dn.ua)

Буде підписано документ про відкриття офісу ЄС у Маріуполі

Під час 21 саміту "Україна - ЄС" буде загалом підписано 5 документів. Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький на брифінгу щодо порядку денного 1 саміту, передає кореспондент РБК-Україна.

Точицький заявив, що ЄС обіцяє зробити все для звільнення українських моряків.

"По перше, буде 5 документів на цьому історичному етапі. По-друге, ЄС сказав, що РФ має зробити все для звільнення українських моряків і суда. Це один з елементів для обговорення і відображення у заяві саміту", - заявив Точицький.

За його словами, буде підписано документ про відкриття офісу ЄС у Маріуполі.

"ЄС пішли далі. Була направлена група експертів до Приазовя. Вони проїхали від Маріуполя до Запоріжжя і запропонували проект на сумму 10 млн у частині інфраструктурних проектів, у частині відкриття офісу ЄС у Маріуполі для того, щоб здійснювати навчання у галузі децентралізації та бізнес проектів. Окрім цього, з європейською стороною буде підписано ще декілька угод в частині децентралізації та допомоги в боротьбі з корупцією",- заявив Точицький.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Росії. В остаточному документі 21 -го саміту "Україна - ЄС" враховано до 99% побажань України.

РБК-Україна писало, що 8 липня відбудеться саміт "Україна-ЄС". Головувати на саміті будуть президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

У Києві сьогодні пройде саміт Україна-ЄС Стало відомо, хто на приїде на саміт Україна-ЄС
Новини України Саміт Україна - ЄС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся