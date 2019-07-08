У Києві сьогодні пройде саміт Україна-ЄС

Ілюстративне фото (twitter.com/VGroysman)

Лідери обговорять питання пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ

Сьогодні, 8 липня, у Києві пройде XXI саміт Україна-Європейський союз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу президента України.

Як повідомляється, саміт пройде в Маріїнському палаці.

Головувати на саміті Україна-ЄС президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Наголошується, що в ході саміту делегати обговорять питання безпеки, пріоритети політичних, економічних і соціальних реформ, стан імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

Також на сайті Європейської Ради відзначили, що в ході зустрічі сторони обговорять ситуацію в Азовському морі і додаткові засоби підтримки регіону. Як повідомляється, лідери засудять видачу російських паспортів жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, в прес-службі Кабінету міністрів України відзначили, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман повинен провести зустріч з президентом Євросоюзу Дональдом Туском і по завершенню вони зроблять спільну заяву. Також Гройсман в цей день зустрінеться з високим представником Європейського Союзу Федерікою Могеріні.