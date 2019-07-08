У Києві розпочався саміт Україна-ЄС

Фото: Дональд Туск, Володимир Зеленський і Жан-Клод Юнкер (president.gov.ua)

В ході саміту заплановано підписання двосторонніх документів між Україною та ЄС

У Києві сьогодні, 8 липня, розпочався XXI саміт Україна - Європейський союз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу офісу президента.

Як повідомляється, у рамках заходу президент України Володимир Зеленський, президент Ради Європи Дональд Туск, а також голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проведуть зустріч.

Також лідери візьмуть участь у пленарному засіданні саміту Україна-ЄС.

Крім того, в ході заходу заплановано підписання двосторонніх документів між Україною та Європейським союзом

Фото: саміт Україна-ЄС (president.gov.ua)

Зазначимо, що головувати на саміті будуть президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що представник України при Європейському союзі Микола Точицький заявив, що під час саміту Україна-ЄС буде підписано 5 документів. Також він зазначив, що ЄС обіцяє зробити все для звільнення українських моряків.

Нагадаємо, на саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Російської Федерації. В остаточному документі XXI саміту "Україна - ЄС" враховано до 99% побажань України.