Зеленский: Украине может не понадобиться следующий саммит с ЕС

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

По словам президента, Украина станет неотъемлемой частью Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующего саммита Украина - Европейский союза может не понадобится. Об этом глава государства заявил на брифинге в ходе саммита Украина-ЕС, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Украина станет неотъемлемой частью Европы.

"Это первый саммит для меня лично. Говорят, что новичкам везет, я и моя команда намерены действовать быстро и эффективно. Возможно, 22 саммит нам не понадобится, потому что Украина уже будет неотъемлемой частью Европы", - заявил Зеленский.

Напомним, сегодня в Киеве начался XXI саммит Украина-Европейский союз. В ходе мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Совета Европы Дональд Туск, а также глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер проведут встречу и примут участие в в пленарном заседании саммита.

Ранее РБК-Украина сообщало, что председательствовать на саммите будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Кроме того, на саммите Украина-ЕС обсудят санкции против Российской Федерации. В окончательном документе XXI саммита "Украина - ЕС" учтено до 99% пожеланий Украины.

Также представитель Украины при Европейском союзе Николай Точицкий заявил, что во время саммита Украина-ЕС будет подписано 5 документов. Также он отметил, что ЕС обещает сделать все для освобождения украинских моряков.