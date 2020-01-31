Пристайко та Помпео в Києві вшанували пам'ять загиблих на Донбасі

Фото: Вадим Пристайко і Майк Помпео (РБК-Україна)

Церемонія відбулася біля будівлі МЗС України

Державний секретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в Києві вшанували пам'ять загиблих на Донбасі українських військових. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Політики взяли участь у церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" біля будівлі Міністерства закордонних справ України.

Після покладання квітів Помпео та Пристайко вирушили до Михайлівського собору.

Також сьогодні запланована зустріч американського держсекретаря з главою держави Володимиром Зеленським щодо питань європейської безпеки. Вона повинна відбутися о 12:00 біля будівлі Офісу президента.

Фото: Вадим Пристайко та Майк Помпео на церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" (РБК-Україна)

Також РБК-Україна писало, що в Києві через візит Помпео перекриють рух. Обмеження у зв'язку з візитом держсекретаря США будуть діяти з 30 січня по 1 лютого.

Нагадаємо, у США спалахнув скандал після інтерв'ю Помпео про Україну. Журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що держсекретар Помпео накричав на неї після того, як вона поставила йому незручні запитання під час інтерв'ю про Україну.