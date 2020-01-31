ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Пристайко та Помпео в Києві вшанували пам'ять загиблих на Донбасі

Новини » Політика     31.01.2020 - 10:56
Пристайко та Помпео в Києві вшанували пам'ять загиблих на Донбасі
Фото: Вадим Пристайко і Майк Помпео (РБК-Україна)

Церемонія відбулася біля будівлі МЗС України

Державний секретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в Києві вшанували пам'ять загиблих на Донбасі українських військових. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

Політики взяли участь у церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" біля будівлі Міністерства закордонних справ України.

Після покладання квітів Помпео та Пристайко вирушили до Михайлівського собору.

Також сьогодні запланована зустріч американського держсекретаря з главою держави Володимиром Зеленським щодо питань європейської безпеки. Вона повинна відбутися о 12:00 біля будівлі Офісу президента.

Фото: Вадим Пристайко та Майк Помпео на церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" (РБК-Україна)

Також РБК-Україна писало, що в Києві через візит Помпео перекриють рух. Обмеження у зв'язку з візитом держсекретаря США будуть діяти з 30 січня по 1 лютого.

Нагадаємо, у США спалахнув скандал після інтерв'ю Помпео про Україну. Журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що держсекретар Помпео накричав на неї після того, як вона поставила йому незручні запитання під час інтерв'ю про Україну.

Помпео прибув в Україну Іноземні радники можуть долучитися до розробки програми розвитку ЗСУ, - МЗС
Новини України Вадим ПристайкоМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся