Пристайко обговорив з Помпео співробітництво між Україною та США

Фото: Вадим Пристайко та Майк Помпео (twitter.com/KaterynaZelenko/)

Також сторони обговорили посилення підтримки України

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео в рамках візиту в Київ зустрівся з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком у п'ятницю, 31 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку речника МЗС Катерини Зеленко в Twitter.

За словами речниці МЗС, сторони провели конструктивну зустріч, під час якої обговорювали подальшу співпрацю між Україною та США.

"Сторони обговорили: подальше поглиблення стратегічного партнерства США-Україна; просування військово-економічного співробітництва; посилення двопартійної підтримки України з боку США", - розповіла Зеленко.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео прибув з візитом в Україну ввечері 30 січня. Очікується, що в рамках візиту Помпео зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також держсекретар планував зустрітися з головами зовнішньополітичного та оборонного відомств України.

Також РБК-Україна писало, що 31 січня Помпео разом з главою МЗС України Пристайком поклали квіти до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" та вшанували пам'ять загиблих на Донбасі українських військових.