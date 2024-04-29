Зеленский о заключенных соглашениях по безопасности: действительно очень сильно нам помогли

Заключенные со странами-партнерами соглашения о гарантиях безопасности очень помогли Украине на протяжении последних 6 месяцев. Особенно во время ожидания принятия Конгрессом США дополнительной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Что касается наших документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно когда мы ожидали поддержки от США", - сказал Зеленский.

По его словам, последние полгода поставки систем ПВО и деталей к ним осуществлялись благодаря финансированию, которое было указано в заключенных соглашениях.

"Вы понимаете стоимость противовоздушной обороны и скажу вам честно, что в настоящее время те системы или иногда детали от соответствующих систем, которые поступали последние полгода, они поступали благодаря финансированию, указанному в 8 соглашениях о гарантиях безопасности. Нам это действительно помогло", - отметил президент.