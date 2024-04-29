ua en ru
Пн, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский о заключенных соглашениях по безопасности: действительно очень сильно нам помогли

Понедельник 29 апреля 2024 16:01
UA EN RU
Зеленский о заключенных соглашениях по безопасности: действительно очень сильно нам помогли Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Заключенные со странами-партнерами соглашения о гарантиях безопасности очень помогли Украине на протяжении последних 6 месяцев. Особенно во время ожидания принятия Конгрессом США дополнительной помощи Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Что касается наших документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно когда мы ожидали поддержки от США", - сказал Зеленский.

По его словам, последние полгода поставки систем ПВО и деталей к ним осуществлялись благодаря финансированию, которое было указано в заключенных соглашениях.

"Вы понимаете стоимость противовоздушной обороны и скажу вам честно, что в настоящее время те системы или иногда детали от соответствующих систем, которые поступали последние полгода, они поступали благодаря финансированию, указанному в 8 соглашениях о гарантиях безопасности. Нам это действительно помогло", - отметил президент.

Гарантии безопасности

Напомним, в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.

В то же время, Украина договорилась начать переговоры о гарантиях безопасности с Португалией и Польшей.

Также Украина работает с США над заключением договора о гарантиях безопасности на 10 лет. В настоящее время уже ведется работа над "конкретным текстом" документа.

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что гарантии безопасности от США должны быть не хуже американского меморандума с Израилем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский ПВО Помощь Украине Военная помощь Война в Украине Гарантии безопасности
NEWS
Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины
Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится