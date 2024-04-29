Зеленский о заключенных соглашениях по безопасности: действительно очень сильно нам помогли
Заключенные со странами-партнерами соглашения о гарантиях безопасности очень помогли Украине на протяжении последних 6 месяцев. Особенно во время ожидания принятия Конгрессом США дополнительной помощи Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Что касается наших документов по гарантиям безопасности, они нам действительно очень сильно помогли. Особенно когда мы ожидали поддержки от США", - сказал Зеленский.
По его словам, последние полгода поставки систем ПВО и деталей к ним осуществлялись благодаря финансированию, которое было указано в заключенных соглашениях.
"Вы понимаете стоимость противовоздушной обороны и скажу вам честно, что в настоящее время те системы или иногда детали от соответствующих систем, которые поступали последние полгода, они поступали благодаря финансированию, указанному в 8 соглашениях о гарантиях безопасности. Нам это действительно помогло", - отметил президент.
Гарантии безопасности
Напомним, в прошлом году на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 подписали общую декларацию о гарантиях безопасности для Украины.
Соответствующие соглашения с Украиной уже подписали Великобритания, Канада, Германия, Франция, Дания, Италия, Финляндия, Нидерланды и Латвия.
В то же время, Украина договорилась начать переговоры о гарантиях безопасности с Португалией и Польшей.
Также Украина работает с США над заключением договора о гарантиях безопасности на 10 лет. В настоящее время уже ведется работа над "конкретным текстом" документа.
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что гарантии безопасности от США должны быть не хуже американского меморандума с Израилем.
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