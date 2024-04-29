Зеленський про укладені безпекові угоди: дійсно дуже сильно нам допомогли

Укладені з країнами-партнерами угоди про гарантії безпеки дуже допомогли Україні протягом останніх 6 місяців. Особливо під час очікування ухвалення Конгресом США додаткової допомоги Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Що стосується наших документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо коли ми очікували підтримки від США", - сказав Зеленський.

За його словами, останні пів року постачання систем ППО та деталей до них здійснювалися завдяки фінансуванню, яке було зазначене в укладених угодах.

"Ви розумієте вартість протиповітряної оборони та скажу вам чесно, що в цей час ті системи або іноді деталі від відповідних систем, які надходили останні пів року, вони надходили завдяки фінансуванню, яке було зазначене в 8 угодах про гарантії безпеки. Нам це дійсно допомогло", - зазначив президент.