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Окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС: постраждав працівник

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Енергодар, Неділя 07 серпня 2022 14:26
Окупанти знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС: постраждав працівник Фото: окупанти 6 серпня знову обстріляли Запорізьку АЕС (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти ввечері 6 серпня знову обстріляли майданчик Запорізької АЕС. Внаслідок атаки поранення отримав працівник станції, його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Енергоатом.

Ворожі снаряди влучили на території поблизу зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

"Вочевидь, цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу. Тепер персонал АЕС не зможе вчасно виявити витік радіації із контейнерів з відпрацьованим паливом.

Також постраждав працівник станції. Він отримав осколкові поранення та був госпіталізований до місцевої лікарні. Від вибухів на території 800 кв. метрів вибиті вікна.

При цьому перед обстрілами 500 росіян та персонал "Росатома" заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Після цього персонал станції відімкнув від живлення четвертий енергоблок.

За словами глави Запорізької ОВА, поки немає загрози радіаційної аварії на ЗАЕС.

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