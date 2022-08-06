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Кількість дітей, загиблих через російську агресію, зросла: нові дані

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Київ, Субота 06 серпня 2022 09:56
Кількість дітей, загиблих через російську агресію, зросла: нові дані Фото: спочатку війни в Україні постраждали 1063 дитини (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни в Україні від російської агресії постраждали 1063 дитини. З них 361 загинула, ще 702 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.

Так, 5 серпня в результаті обстрілу Миколаєва отримав поранення 13-літній хлопчик.

Також 28 липня через обстріли Чорнобаївки поранення отримала ще одна малолітня дитина.

Крім того, ОГП стало відомо, що 22 березня в результаті обстрілу Ізюма отримав смертельні поранення 6-річний хлопчик. А 21 червня від ворожих ударів загинув 12-річний хлопчик.

З початку війни найбільше дітей постраждали в:

  • Донецької області - 371;
  • Харківській - 197;
  • Київській - 116;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 61;
  • Миколаївській - 58;
  • Херсонській - 55;
  • Запорізькій - 40.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили у відомстві.

Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 навчальних закладів. З них 230 зруйновані повністю.

Нагадаємо, вторгнення Росії в Україну призвело до того, що 40 млн осіб позбулися продовольчої безпеки. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що найбільше постраждають країни Африки на південь від Сахари.

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