Кількість дітей, загиблих через російську агресію, зросла: нові дані
З початку повномасштабної війни в Україні від російської агресії постраждали 1063 дитини. З них 361 загинула, ще 702 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генпрокурора.
Так, 5 серпня в результаті обстрілу Миколаєва отримав поранення 13-літній хлопчик.
Також 28 липня через обстріли Чорнобаївки поранення отримала ще одна малолітня дитина.
Крім того, ОГП стало відомо, що 22 березня в результаті обстрілу Ізюма отримав смертельні поранення 6-річний хлопчик. А 21 червня від ворожих ударів загинув 12-річний хлопчик.
З початку війни найбільше дітей постраждали в:
- Донецької області - 371;
- Харківській - 197;
- Київській - 116;
- Чернігівській - 68;
- Луганській - 61;
- Миколаївській - 58;
- Херсонській - 55;
- Запорізькій - 40.
"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначили у відомстві.
Через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 навчальних закладів. З них 230 зруйновані повністю.
Нагадаємо, вторгнення Росії в Україну призвело до того, що 40 млн осіб позбулися продовольчої безпеки. Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що найбільше постраждають країни Африки на південь від Сахари.
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