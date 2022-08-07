Чи є радіаційна загроза на ЗАЕС через обстріли росіян: відповідь Запорізької ОВА

На захопленій росіянами Запорізькій АЕС поки немає радіаційної загрози. Проте ситуація може погіршитися, якщо окупанти продовжать обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

"Я хочу поки заспокоїти всіх, що поки вимірювання проводяться і на самому майданчику, і в межах міста Енергодар. Зараз це 8-12 мікрорентген. Але це не означає, що окупанти щось не можуть зробити", - сказав він.

За його словами, після обстрілів рятувальники оперативно локалізували пошкодження. Зараз на АЕС працюють лише 5 та 6 енергоблоки.

Старух додав, що реакція міжнародних організацій на провокації російських окупантів на Запорізькій АЕС є недостатньо жорстокими. Росія продовжує ядерний терор та шантаж.