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Чи є радіаційна загроза на ЗАЕС через обстріли росіян: відповідь Запорізької ОВА

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Запоріжжя, Неділя 07 серпня 2022 12:43
Чи є радіаційна загроза на ЗАЕС через обстріли росіян: відповідь Запорізької ОВА Фото: голова Запорізької ОВА Олександр Старух (facebook_com_starukh_olexander)
Автор: Наталія Юрченко

На захопленій росіянами Запорізькій АЕС поки немає радіаційної загрози. Проте ситуація може погіршитися, якщо окупанти продовжать обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха в ефірі телемарафону.

"Я хочу поки заспокоїти всіх, що поки вимірювання проводяться і на самому майданчику, і в межах міста Енергодар. Зараз це 8-12 мікрорентген. Але це не означає, що окупанти щось не можуть зробити", - сказав він.

За його словами, після обстрілів рятувальники оперативно локалізували пошкодження. Зараз на АЕС працюють лише 5 та 6 енергоблоки.

Старух додав, що реакція міжнародних організацій на провокації російських окупантів на Запорізькій АЕС є недостатньо жорстокими. Росія продовжує ядерний терор та шантаж.

Нагадаємо, 5 серпня окупанти двічі обстріляли ЗАЕС. З'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

У МАГАТЕ заявили, що стурбовані діями Росії, а обстріли свідчать про реальний ризик ядерної катастрофи.

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