Зеленский об ударе по Вишневому: "прилетело" по складу "Укроборонпрома", будут увольнения

В Вишневом в ночь на 6 июля российские оккупанты атаковали склад боеприпасов одного из предприятий "Укроборонпрома".
Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Глава государства отметил, что в Вишневом был склад боеприпасов, по которому ударили россияне. Из-за этого пострадало большое количество людей, также были погибшие.
По словам Зеленского, он получил всю информацию о расследовании от Службы безопасности, Министерства внутренних дел, Офиса генпрокурора. Уже открыто уголовное производство.
"Виновные будут привлечены к уголовной ответственности и, безусловно, будут уволены из "Укроборонпрома", потому что склад был одного из предприятий "Укроборонпрома", - заверил президент.
Напомним, во время массированного удара по Украине в ночь на 6 июля россияне атаковали Вишневое Киевской области. После обстрела там прогремели повторные взрывы.
Как выяснилось, в городе в результате атаки и повторной детонации были уничтожены пять улиц. Часть жителей эвакуировали. Также было зафиксировано сильное загрязнение воздуха.
По состоянию на сегодня известно, что девять человек погибли, еще 18 - пострадали.
После атаки президент Владимир Зеленский поручил СБУ и разведке выяснить детали трагедии в Вишневом.