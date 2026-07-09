Зеленский об ударе по Вишневому: "прилетело" по складу "Укроборонпрома", будут увольнения

Глава государства отметил, что в Вишневом был склад боеприпасов, по которому ударили россияне. Из-за этого пострадало большое количество людей, также были погибшие.

По словам Зеленского, он получил всю информацию о расследовании от Службы безопасности, Министерства внутренних дел, Офиса генпрокурора. Уже открыто уголовное производство.

"Виновные будут привлечены к уголовной ответственности и, безусловно, будут уволены из "Укроборонпрома", потому что склад был одного из предприятий "Укроборонпрома", - заверил президент.

Удар по Вишневому

Напомним, во время массированного удара по Украине в ночь на 6 июля россияне атаковали Вишневое Киевской области. После обстрела там прогремели повторные взрывы.

Как выяснилось, в городе в результате атаки и повторной детонации были уничтожены пять улиц. Часть жителей эвакуировали. Также было зафиксировано сильное загрязнение воздуха.