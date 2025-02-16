Зеленский об ударе РФ по Николаеву: так не делают те, кто готовится к переговорам

Российские военные сегодня нанесли удар по Николаеву. В результате вражеской атаки более ста тысяч человек в городе остались без отопления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Сегодня более ста тысяч человек в Николаеве остались без отопления в результате удара российского "Шахеда" по критической инфраструктуре города. Обычный украинский город, обычная гражданская инфраструктура", - подчеркнул президент.

Он отметил, что сегодняшний удар не имел никакого отношения к боевым действиям и ситуации на фронте. Зеленский отметил, что данный удар еще раз доказывает, что россияне воюют именно против людей и против жизни в Украине.

"И воюют подло, не сбавляя давления. Так не делают те, кто действительно хочет восстановления мира и готовится к переговорам", - подчеркнул глава государства.

Президент объяснил, что сейчас на местах активно работают ремонтные бригады, чтобы вернуть Николаеву отопление.

"Будем и дальше работать вместе с партнерами, чтобы укрепить защиту от таких ударов. И так же активно надо работать на всех уровнях всем партнерам между собой, чтобы не позволить России затянуть эту войну или сделать угрозу жизни постоянной. Надо дожимать Россию к миру", - подчеркнул он.

Зеленский также вспомнил о недавнем ударе "Шахеда" по укрытию на Чернобыльской АЭС. И отметил, что этот удар по Николаеву и все другие подобные российские удары должны приводить к сильной реакции и взаимодействию всех партнеров, а также к совместной работе ради принуждения России к миру.