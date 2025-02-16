Зеленський про удар РФ по Миколаєву: так не роблять ті, хто готується до перемовин

Російські військові сьогодні завдали удару по Миколаєву. В результаті ворожої атаки понад сто тисяч людей у місті залишились без опалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні більше ста тисяч людей у Миколаєві залишились без опалення внаслідок удару російського "Шахеда" по критичній інфраструктурі міста. Звичайне українське місто, звичайна цивільна інфраструктура", - наголосив президент.

Він зауважив, що сьогоднішній удар не мав жодного відношення до бойових дій та ситуації на фронті. Зеленський наголосив, що даний удар ще раз доводить, що росіяни воюють саме проти людей та проти життя в Україні.

"І воюють підло, не збавляючи тиску. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин", - наголосив глава держави.

Президент пояснив, що нині на місцях активно працюють ремонтні бригади, щоб повернути Миколаєву опалення.

"Будемо й надалі працювати разом з партнерами, щоб зміцнити захист від таких ударів. І так само активно треба працювати на всіх рівнях усім партнерам між собою, щоб не дозволити Росії затягнути цю війну чи зробити загрозу життю постійною. Треба дотискати Росію до миру", - підкреслив він.

Зеленський також згадав про нещодавній удар "Шахеда" по укриттю на Чорнобильській АЕС. Та зауважив, що цей удар по Миколаєву та й усі інші подібні російські удари мають призводити до сильної реакції та взаємодії усіх партнерів, а також до спільної роботи заради примусу Росії до миру.