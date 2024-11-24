AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковали Днепр

Служба безопасности Украины показала журналистам обломки новой экспериментальной баллистической ракеты "Орешник". Именно ею оккупанты ударили по заводу в Днепре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press .

Фрагменты ракеты под названием "Орешник", которая, по словам Пентагона, базируется на российской межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж" - еще не проанализированы.

Агентство отметило, что, по словам представителей Службы безопасности Украины, AP и другие СМИ смогли увидеть фрагменты до того, как их забрали следователи.

"От оружия, которое может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, остались обугленные, изуродованные провода и пепельный корпус размером с большую зимнюю шину", - отметили представители издания.

Анонимный эксперт в СБУ отметил, что остатки такой ракеты обнаружены на территории Украины впервые.

В Главном управлении разведки Украины сообщили, что ракета была выпущена с 4-го ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области России и летела 15 минут, прежде чем ударить по Днепру.