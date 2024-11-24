AP показало обломки ракеты "Орешник", которой РФ атаковали Днепр
Служба безопасности Украины показала журналистам обломки новой экспериментальной баллистической ракеты "Орешник". Именно ею оккупанты ударили по заводу в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Associated Press.
Фрагменты ракеты под названием "Орешник", которая, по словам Пентагона, базируется на российской межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж" - еще не проанализированы.
Агентство отметило, что, по словам представителей Службы безопасности Украины, AP и другие СМИ смогли увидеть фрагменты до того, как их забрали следователи.
"От оружия, которое может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, остались обугленные, изуродованные провода и пепельный корпус размером с большую зимнюю шину", - отметили представители издания.
Анонимный эксперт в СБУ отметил, что остатки такой ракеты обнаружены на территории Украины впервые.
В Главном управлении разведки Украины сообщили, что ракета была выпущена с 4-го ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области России и летела 15 минут, прежде чем ударить по Днепру.
Ракета имела шесть боеголовок, каждая из которых несла шесть суббоеприпасов.
Новая баллистическая ракета России
Напомним, что РБК-Украина уже сообщало, что на этой неделе Россия впервые применила против Украины новую баллистическую ракету. Воздушные силы ВСУ поначалу заявили, что это была межконтинентальная баллистическая ракета.
В сети предположили, что Россия впервые использовала ракету "Рубеж". Больше об этой ракете – узнайте в материале РБК-Украина.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что это якобы был испытательный пуск ракетной системы "Орешник". Украинская разведка сообщила, что россияне выпустили по Днепру ракету из комплекса "Кедр".
Начальник ГУР Кирилл Буданов объяснял, что речь идет об одной и той же ракете, использованное Путиным название "Орешник" - это ракетная программа, а "Кедр" - ракетная система.
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