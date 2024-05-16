Зеленский - Туску: РФ нацелилась на газовую инфраструктуру, надо вместе этому противодействовать

Украинский президент сегодня провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. По словам Зеленского, они обсудили ситуацию в Харькове и насущную потребность Украины в ПВО для защиты Украины.

"Одна из целей РФ сейчас - газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы. Мы должны совместно найти способ, как этому противодействовать", - рассказал президент.

Глава Украины рассказал, что они совместно с Туском поручили командам безотлагательно начать работу над текстом двустороннего соглашения по безопасности.

"Между историческими партнерами оно должно быть максимально амбициозным", - сказал Зеленский.