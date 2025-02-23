Зеленский: в этом году должны сделать все возможное и невозможное для настоящего мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится в 2025 году сделать "возможное и невозможное" для достижения длительного и справедливого мира, с гарантиями безопасности для государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Зеленского.

Говоря о продолжающейся уже 11 лет российской военной агрессии против Украины, и борьбе с оккупантами, глава государства заявил, что "украинцы прошли большой путь".

"И в этом году мы с вами должны сделать абсолютно все возможное и невозможное, чтобы достичь настоящего мира - мира с гарантиями безопасности для нашего государства, с гарантиями достоинства и уважения ко всем нашим людям - к каждому и каждой, кто жил, живет и будет жить в Украине", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что украинский народ, как и все остальные на Земле, заслуживает уважения.

"Наша дипломатия работает ради достойного мира для Украины, длительного мира, и я борюсь за то, чтобы каждый в мире, кто бы это ни был, уважал Украину, уважал украинцев, все то, что смогли сделать наши люди, чтобы защитить все то, что любят", - сказал президент.

Соответствующее заявление было сделано во время награждения украинских защитников государственными наградами. В частности орденами Золотая Звезда для Героев Украины.

Президент также передал награды семьям военных, которые удостоены этого звания посмертно. И вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и семьям павших Героев.