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Зеленский: в этом году должны сделать все возможное и невозможное для настоящего мира

Воскресенье 23 февраля 2025 16:22
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Зеленский: в этом году должны сделать все возможное и невозможное для настоящего мира Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится в 2025 году сделать "возможное и невозможное" для достижения длительного и справедливого мира, с гарантиями безопасности для государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Зеленского.

Говоря о продолжающейся уже 11 лет российской военной агрессии против Украины, и борьбе с оккупантами, глава государства заявил, что "украинцы прошли большой путь".

"И в этом году мы с вами должны сделать абсолютно все возможное и невозможное, чтобы достичь настоящего мира - мира с гарантиями безопасности для нашего государства, с гарантиями достоинства и уважения ко всем нашим людям - к каждому и каждой, кто жил, живет и будет жить в Украине", - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что украинский народ, как и все остальные на Земле, заслуживает уважения.

"Наша дипломатия работает ради достойного мира для Украины, длительного мира, и я борюсь за то, чтобы каждый в мире, кто бы это ни был, уважал Украину, уважал украинцев, все то, что смогли сделать наши люди, чтобы защитить все то, что любят", - сказал президент.

Соответствующее заявление было сделано во время награждения украинских защитников государственными наградами. В частности орденами Золотая Звезда для Героев Украины.

Президент также передал награды семьям военных, которые удостоены этого звания посмертно. И вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и семьям павших Героев.

Как сообщалось ранее, 23 февраля во время Форума "Украина. Год 2025" глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Зеленский ставит задачу достичь справедливого мира в полномасштабной войне в 2025 году.

Напомним, 20 февраля начальник ГУР Кирилл Буданов озвучил мнение, что в 2025 году Украина и РФ, вероятно, достигнут режима прекращения огня. Генерал отметил, что то, насколько это будет долго и эффективно - это другой вопрос.

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