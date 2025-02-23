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Зеленський: цього року маємо зробити усе можливе й неможливе, щоб досягти справжнього миру

Неділя 23 лютого 2025 16:22
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Зеленський: цього року маємо зробити усе можливе й неможливе, щоб досягти справжнього миру Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне у 2025 році зробити "можливе та неможливе" для досягнення тривалого і справедливого миру, із гарантіями безпеки для держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Зеленського.

Говорячи про триваючу вже 11 років російську військову агресію проти України, та боротьбу з окупантами, глава держави заявив, що "українці пройшли великий шлях".

"І цього року ми з вами маємо зробити абсолютно все можливе й неможливе, щоб досягти справжнього миру - миру з гарантіями безпеки для нашої держави, з гарантіями гідності та поваги до всіх наших людей - до кожного й кожної, хто жив, живе й житиме в Україні", - наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що український народ, як і усі інші на Землі, заслуговує на повагу.

"Наша дипломатія працює заради достойного миру для України, тривалого миру, і я борюся за те, щоб кожен у світі, хто б це не був, поважав Україну, поважав українців, все те, що змогли зробити наші люди, щоб захистити все те, що люблять", - сказав президент.

Відповідна заява була зроблена під час відзначення українських захисників державними нагородами. Зокрема орденами Золота Зірка для Героїв України.

Президент також передав нагороди родинам військових, які удостоєні цього звання посмертно. Та вручив сертифікати на квартири Героям України та сім'ям полеглих Героїв.

Як повідомлялося раніше, 23 лютого під час Форуму "Україна. Рік 2025" глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що президент Зеленський ставить завдання досягнути справедливого миру у повномасштабній війні у 2025 році.

Нагадаємо, 20 лютого начальник ГУР Кирило Буданов озвучив думку, що у 2025 році Україна та РФ, ймовірно, досягнуть режиму припинення вогню. Генерал зазначив, що те, наскільки це буде довго й ефективно - це інше питання.

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