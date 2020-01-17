Зеленський вимагає за два тижні встановити причетних до прослуховування Гончарука

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зеленський вимагає встановити причетних до запису розмов Гончарука та представників Національного банку України.

У розширеному прес-релізі Офісу президента вказано, що відповідне завдання Зеленський поставив під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу Генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань та Управління державної охорони.

Крім того, президент зауважив, що в межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

Зазначається, що Зеленський отримав подане Гончаруком прохання про відставку.

Нагадаємо, сьогодні Гончарук написав заяву про відставку. Він написав заяву про відставку через скандал з прослуховуванням.

"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука і назвала умову - рішення Зеленського.

Зазначимо, нещодавно в мережі оприлюднили запис розмови, ймовірно, прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з міністром фінансів Оксани Маркарової та заступником голови Національного банку України Катерини Рожкової. В оприлюдненому записі Гончарук, Маркарова і Смолій нібито виробляли пояснення для президента про причини зміцнення курсу гривні. Гончарук нібито називав себе "профаном".

У матеріалі РБК-Україна "Прем'єр під ударом: хто і чому хоче звільнити Гончарука" повідомлялось, що багатьма міністрами давно незадоволені як на Банковій, так і в депутатському корпусі.