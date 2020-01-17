Зеленский требует за две недели установить причастных к прослушке Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский требует установить причастных к записи разговоров Гончарука и представителей Национального банка Украины.

В расширенном пресс-релизе Офиса президента указано, что соответствующее задание Зеленский поставил во время встречи с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса Генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны.

Кроме того, президент отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

Отмечается, что Зеленский получил представленное Гончаруком прошение об отставке.

Напомним, сегодня Гончарук написал заявление об отставке. Он написал заявление об отставке из-за скандала с прослушкой.

"Слуга народа" готова поддержать отставку Гончарука и назвала условие - решение Зеленского.

Отметим, недавно в сети обнародовали запись разговора, вероятно, премьер-министра Украины Алексея Гончарука с министром финансов Оксаны Маркаровой и заместителем председателя Национального банка Украины Екатерины Рожковой. В обнародованном записи Гончарук, Маркарова и Смолий якобы производили объяснение для президента о причинах укрепления курса гривны. Гончарук якобы называл себя "профаном".

В материале РБК-Украина "Премьер под ударом: кто и почему хочет освободить Гончарука" сообщалось, что многими министрами давно недовольны как на Банковой, так и в депутатском корпусе.