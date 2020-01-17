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"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука і назвала умову

Новини » Політика     17.01.2020 - 11:21
"Слуга народу" готова підтримати відставку Гончарука і назвала умову
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Гончарука відправлять у відставку, якщо її підтримає Зеленський

Фракція партії "Слуга народу" у Верховній раді готова підтримати відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, якщо її підтримає президент Володимир Зеленський. Про це журналістам в кулуарах Ради повідомив голова фракції Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз фракція чекає, яким чином на заяву про відставку відреагує Зеленський.

"Якщо президент підтримає ідею його відставки, а вам гарантую, що ми це зробимо за один день. Якщо не підтримає, то все буде нормально, будемо працювати далі", - підкреслив Арахамія.

Він також додав, що особисто на його думку, об'єктивних причин для відставки Гончарука немає.

"На переправі коней не міняють. Є Кабмін, він сформований, є програма дій уряду і прийнятий новий бюджет під цю програму ... Ми єдина команда, у нас немає підкилимних домовленостей", - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні стали відомо, що Гончарук подав заяву про відставку президенту. Заява була написана через скандал з прослуховуванням.

Відзначимо, представник уряду у Верховній раді Олена Шуляк заявила, що Зеленський не підтримає відставку прем'єра.

Зеленський отримав заяву Гончарука про відставку
Новини України Володимир ЗеленськийОлексій ГончарукДавид Арахамія
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